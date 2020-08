Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 4.000,00 Euro Schwarzarbeitslohn sichergestellt

Bautzen (ots)

Für einen 49-jährigen Busreisenden aus der Ukraine endete die Heimreise am 25. August 2020 vorerst in Bautzen. Er hatte einige Monate für eine deutsche Werbefirma gearbeitet, ohne hierfür ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis zu besitzen. Bundespolizisten stoppten um 11:20 Uhr an der Autobahn 4 bei Bautzen einen aus Brüssel kommenden Fernreisebus und kontrollierten die Fahrgäste. Unter ihnen befand sich der Ukrainer, der sich ordnungsgemäß mit einem gültigen Reisepass ausweisen konnte. Die Beamten ermittelten jedoch vor Ort Anhaltspunkte für eine Erwerbstätigkeit statt eines touristischen Aufenthaltes und fanden 5.800,00 Euro Bargeld im Gepäck des Mannes. Er wurde in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Er muss sich nun wegen dem unerlaubten Aufenthalt sowie wegen der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung verantworten. Außerdem wurden 4.000,00 Euro Schwarzarbeitslohn sichergestellt. Er wurde aufgefordert, das Bundesgebiet zu verlassen.

