POL-PDLD: Landau - Polizei setzt Taser ein

Gegen einen 59 - Jährigen musste am Mittwoch der Taser eingesetzt werden, nachdem er am Städtischen Klinikum randalierte. Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes hatten gegen 12 Uhr die Polizeibeamten zur Unterstützung gerufen, da die Gefahr bestand, dass der Mann sich selbst oder andere Personen verletzen könnte. Als die Polizeibeamten vor Ort kamen, schrie der Mann herum und schlug wild um sich. Bei dem Versuch ihn zu beruhigen, griff er die Polizeibeamten an. Nur durch den Einsatz des Tasers gelang es den Polizisten die Angriffe des Mannes zu unterbinden und ihn in Gewahrsam zu nehmen. Die Vollzugs- und Polizeibeamten blieben bei dem Vorfall unverletzt. Im Anschluss wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht, da der Verdacht bestand, dass er unter einer akuten Psychose litt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

