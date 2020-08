Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unbekannter versucht Frau in Wildeshausen auszurauben +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Donnerstag, 27. August 2020, in der Rövenkampstraße in Wildeshausen eine Frau auszurauben.

Eine 31-jährige Wildeshauserin befuhr mit ihrem Fahrrad und ihrer Tochter im Fahrrad-Anhänger, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr, die Rövekampstraße in Richtung Hunte.

Am Ende der Rövekampstraße hielt sie an und stellte ihr Fahrrad beiseite, um ihren Schuh zuzuschnüren.

In diesem Moment kam ein Mann auf sie zu und forderte sie auf, ihr Geld auszuhändigen. Dabei packte er sie stark am Kragen, um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen. In einem günstigen Moment nutzte die 31-Jährige die Unaufmerksamkeit des Mannes und trat ihm zwischen die Beine, woraufhin er in die Knie ging.

Daraufhin fuhr sie zügig mit ihrem Rad davon. Durch die Tat wurden die Frau und ihre Tochter glücklicherweise nicht körperlich verletzt.

Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen, die den Täter gesehen haben könnten.

Täterbeschreibung:

- circa 30 Jahre alt - circa 180 cm groß - schlanke Figur - schmales Gesicht mit auffällig dunklem Teint (nicht sonnengebräunt) - seitlich kurze Haare - auf dem Kopf ein dunkles Cappy

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/941-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell