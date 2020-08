Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Körperverletzung an Fußgängerfurt

Wiesbaden (ots)

(ak) Ein 40jähriger Mann aus Wiesbaden wollte am Freitagmittag gegen 14.35 Uhr die für ihn grün anzeigende Fußgängerampel an der Rheinstraße in Richtung Moritzstraße überqueren. Durch verkehrsbedingten Rückstau standen auch teilweise Fahrzeuge in der Fußgängerfurt. Als sich der Mann vor einem dunkelgrünen Range Rover befand, fuhr dieser kurz an. Der Fahrer gestikulierte dabei stark. Als der Wiesbadener in Richtung Fahrertür ging, wurde er von dem Fahrer des Range Rover ins Gesicht geschlagen, dabei wurde auch seine Brille beschädigt. Daraufhin fuhr das Fahrzeug davon. Vom Kennzeichen konnten lediglich die ersten Buchstaben SW- abgelesen werden. Der Fahrer war etwa Mitte 30, 185 cm groß und schlank, mit blonden welligen Haaren. Zeugen wenden sich bitte an das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611-3452140.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - PvD

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden



Telefon: (0611) 345-0

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell