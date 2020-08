Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Stahlgerüst am Wiesbadener Landtag zerbrochen

Wiesbaden (ots)

Am Montag, 10.08.2020 gegen 17:00 Uhr, zerbrach bei Bauarbeiten am Wiesbadener Landtag ein Stahlgrüst. Das Gerüstteil mit einer Länge von 35 Metern war der vierte und letzte Teil von Dachaufbauten des Landtages und sollte durch einen Kran heruntergehoben werden. Aus bislang ungeklärter Ursache knickte ein Teil des Gerüstes ein. Der Kranführer stoppte sofort und somit hing das abgeknickte Teil von etwa 10 Metern Länge in luftiger Höhe. Durch eine erste Polizeistreife konnte der Bereich des Schlossplatzes gesperrt werden, so dass keine Personen zu Schaden kamen. Durch den Verantwortlichen der Gerüstfirma wurden zwei weitere Spezialkräne geordert. Mit Unterstützung der Stadtpolizei und des THW konnte das Gerüst gegen 22:40 Uhr sicher zu Boden gebracht werden. Der Schaden am Gerüst wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell