POL-WI-PvD: Limburg/Zusammenstoß mit Streifenwagen 07.06.2020, 01:50 Uhr

07.06.2020, 01:50 Uhr

In der Westerwaldstraße in Limburg, in Höhe des Parkplatzes Kaufland, fiel einer Streife heute Nacht gegen 01:50 Uhr ein Rollerfahrer auf. Am Motorroller war kein Kennzeichen angebracht und die Fahrweise war äußerst unsicher. Als die Streife das Fahrzeug kontrollieren wollte, kam der Fahrer des Rollers unglücklicherweise vor dem Streifenwagen zu Fall. Die Streife konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Roller. Bei diesem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Rollers, ein 23jähriger Mann aus Hadamar leicht verletzt. Der Mann war alkoholisiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zur Aufklärung der Unfallverursachung wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

