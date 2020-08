Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei ermittelt Brandstifter zu Gaststättenbrand in Sandkrug

Delmenhorst (ots)

Die untenstehende Pressemitteilung vom 25.08.2020 kann um folgende Informationen ergänzt werden:

Durch die professionelle Zusammenarbeit der Beamtinnen und Beamten der Polizei Wildeshausen und Wardenburg, konnten die Verantwortlichen des Brandes in dem leer stehenden Gasthof in Sandkrug bereits am Dienstag, 25. August 2020, ermittelt werden.

Tatverdächtig sind zwei Jugendliche und ein Kind aus der Gemeinde Hatten/Sandkrug. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, kam es zu dem Schwelbrand in der ehemaligen Gaststätte, nachdem die drei Tatverdächtigen dort Papier anzündeten und dieses vor Verlassen des Gebäudes nicht vollständig löschten.

Gegen die Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet.

Pressemitteilung vom 25.08.2020: "Landkreis Oldenburg: Brand in eines leer stehenden Gasthofes in Sandkrug Durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer wurde am Dienstag, 25. August 2020, eine starke Rauchentwicklung in einem leer stehenden Gasthof in der Bahnhofstraße in Sandkrug gemeldet. Die eingesetzten Kräfte der Berufsfeuerwehr Oldenburg sowie der Freiwilligen Feuerwehren Sandkrug, Wardenburg und Kirchhatten stellten gegen 07:25 Uhr am Einsatzort starken Rauch fest, der aus dem Gebäude der ehemaligen Gaststätte emporstieg. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte ermittelt werden, dass es zu einem Schwelbrand einer Sitzecke in der Gaststube gekommen ist. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an."

