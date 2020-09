Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neues Schuljahr, alte Verkehrsprobleme

Bellheim (ots)

Zum Beginn des neuen Schuljahres war der Bezirksbeamte der Verbandsgemeinde Bellheim bisher jeden Wochentag zwischen 7.30 und 8.00 Uhr zwecks Schulwegüberwachung im Bereich der Grundschule und der Realschule Plus in Bellheim tätig. Regelmäßig herrscht hier zu Schulbeginn und Schulende ein Verkehrschaos. Eltern, welche ihre Kinder im Bereich des Eingangs absetzen bzw. abholen möchten, fahren möglichst nahe an die Schulen heran, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kommt. Im Interesse der Schulkinder bittet die Polizeiinspektion Germersheim die Verkehrsregeln zu beachten und hierdurch ein Verkehrsunfallrisiko zu minimieren.

