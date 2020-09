Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit im Supermarkt endet mit Beleidigungen

Fußgönheim (ots)

Am Donnerstag, den 17.09.2020 kam es zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr in einem Discountmarkt in Fußgönheim zu einem Streit zwischen mehreren Kunden. Auslöser für den Streit war, dass eine Kundin ihren Einkaufswagen so abstellte, dass ein Kunde im Rollstuhl nicht vorbeikam. Dies regte einen anderen Kunden wiederum so auf, dass er die Frau zu ihrem Verhalten zur Rede stellte. Hierbei soll er sie auch Beleidigt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

