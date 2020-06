Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Geld gefragt und zugeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Ein amtsbekannter Mann aus dem Stadtgebiet hat seiner Liste an Straftaten am Dienstag eine weitere hinzugefügt. Der 51-Jährige sprach am Morgen einen Passanten in der Burgstraße an und fragte ihn nach Kleingeld. Als der junge Mann verneinte und ihm kein Geld geben wollte, wurde der 51-Jährige aggressiv und schlug dem 25-Jährigen mit der Faust gegen die Wange. Der 25-Jährige wurde zum Glück nicht verletzt.

Dem alkoholisierten Täter wurde ein Platzverweis für den gesamten Bereich rund um den Rathausvorplatz inklusive der Bushaltestellen und des Fackelbrunnens für die nächsten 24 Stunden erteilt. Eine Strafanzeige folgt. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell