Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto rollt quer über die Straße

Kaiserslautern (ots)

In der Eisenbahnstraße mussten sich Autofahrer am Dienstag zeitweise gedulden. Sie standen um die Mittagszeit im Stau, weil sich ein geparkter Wagen selbstständig machte. Das Auto rollte in Höhe des Finanzamts aus einer Parklücke quer über die Straße und krachte dort in ein anderes, parkendes Auto. Wie sich herausstellte war das Fahrzeug der Unfallverursacherin nicht ordnungsgemäß gegen ein Wegrollen gesichert gewesen. Am Wagen war die Handbremse nicht angezogen und es war auch kein Gang eingelegt. Weil die 56-jährige Fahrerin zunächst nicht erreicht werden konnte, wurde ein Abschleppdienst verständigt, der das Auto umsetzte. Durch den Unfall entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 1.800 Euro schätzt. Die 56-Jährige wurde verwarnt. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell