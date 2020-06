Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Empfindlicher Ladendieb?

Kaiserslautern (ots)

Ein Ladendieb hat sich am Montag in der Mainzer Straße erst uneinsichtig, dann empfindlich präsentiert. Der 63-Jährige war am späten Vormittag in einem Baumarkt aufgefallen, weil er sich Ware in seine Hosentasche steckte und an der Kasse vorbeischmuggeln wollte, ohne dafür zu bezahlen.

Ein Sicherheitsmitarbeiter sprach den Mann deshalb im Kassenbereich an. Da der 63-Jährige weglaufen wollte, ohne seine Personalien anzugeben, wurde er vom Mitarbeiter festgehalten.

Weil sich der Südwestpfälzer dabei zu hart angepackt fühlte, erstatte der Mann Anzeige wegen Körperverletzung. Auf ihn selbst kommt umgekehrt ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls zu. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell