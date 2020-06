Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßliches Diebespaar festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstag nach einem Diebstahl in der Merkurstraße zwei Verdächtige vorübergehend festgenommen.

Einer Frau im Alter von 44 Jahren und einem Mann im Alter von 31 Jahren wird vorgeworfen, Spirituosen, Kosmetikartikel und ein Paar Schuhe aus einem Einkaufszentrum gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete am Nachmittag, wie die 44-Jährige drei Flaschen Whisky in ihrer Tasche verstaute. Ihr Begleiter steckte eine Nagel- und Hautschere ein. Aus einem Verkaufsregal nahm der 31-Jährige ein Paar Schuhe an sich. Er zog sie an und stellte anstelle der neuen, seine getragenen Schuhe ins Regal zurück. Ohne die Waren zu bezahlen passierte das mutmaßliche Diebespaar den Kassenbereich. Polizisten nahmen die Verdächtigen vorübergehend fest. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt. Zu den Vorwürfen äußerte sich das Paar nicht. Die beiden erwartet ein Strafverfahren. |erf

