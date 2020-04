Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fehlendes Ticket überführt gesuchten 15-Jährigen

Heilbronn (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn haben am Freitagabend (24.04.2020) gegen 21:00 Uhr einen 15-Jährigen im Heilbronner Hauptbahnhof festgenommen. Die Polizisten waren zuvor durch den Zugbegleiter eines Intercity von Würzburg nach Heilbronn an den Zug gerufen worden, nachdem dieser den 15-Jährigen ohne gültigen Fahrschein festgestellt hatte. Bei der Überprüfung der Personalien des im Landkreis Heilbronn wohnhaften Jugendlichen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen Körperverletzung vorlag. Zudem war er durch das Polizeipräsidiums Heilbronn als vermisst gemeldet und daher zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben. Der junge Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am darauffolgenden Samstag (25.04.2020) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl letztlich in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten den Jugendlichen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

