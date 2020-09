Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Ergänzende Hinweise für Medienvertreter zur gemeinsamen Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal am Freitag, 04.09.2020 um 16:45 Uhr in Solingen

Wuppertal (ots)

Für die Pressekonferenz (siehe: Gemeinsame Einladung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal zur Pressekonferenz für Medienvertreter, 03.09.2020, 20:47 Uhr) anlässlich der fünf am 03.09.2020 tot aufgefundenen Kinder in der Hasselstraße in Solingen wird auf Folgendes hingewiesen: Für die Pressekonferenz gelten wegen der Corona-Pandemie besondere Regelungen. So ist der Einlass in das Theater und Konzerthaus auf 120 Personen begrenzt und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der gesamten Aufenthaltszeit vorgeschrieben. Zudem müssen sich alle Personen beim Zugang zum Gebäude registrieren lassen. Um unnötige Wartezeiten beim Einlass zu vermeiden, bitten wir, den dieser Meldung beigefügten Erfassungsbogen im Vorhinein auszudrucken und ausgefüllt mitzubringen. Zugang wird nur Medienvertretern mit entsprechender Legitimation (Presseausweis) gewährt. Personen, die mit dem Aufbau von Ton- und Videoequipment beauftragt sind, erhalten ab 15:15 Uhr über den Seiteneingang des Theater und Konzerthauses Einlass. Für Journalisten erfolgt der Zutritt ab 15:45 Uhr durch den Haupteingang. Anfahrt zum Theater und Konzerthaus Solingen Medienvertreter werden gebeten, über die Kronprinzenstraße und Teschestraße zunächst den Parkplatz P1 anzufahren. Dort stehen Parkplatzeinweiser bereit. Im Bereich des Nebeneingangs zum Theater und Konzerthaus ist Parkraum für größere Fahrzeuge (Übertragungswagen, etc.) vorhanden. (jk)

