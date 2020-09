Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Gemeinsame Einladung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal zur Pressekonferenz für Medienvertreter

Wuppertal (ots)

Solingen - Nachdem in der Hasselstraße am heutigen Tag (03.09.2020) in einer Wohnung fünf tote Kinder aufgefunden wurden (siehe: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal - Fünf getötete Kinder in Solingen, 03.09.2020, 20:00) laden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Wuppertal Medienvertreter am morgigen Freitag, 04.09.2020, zu einer Pressekonferenz ein. Zeit: 16:45 Uhr Ort: Theater und Konzerthaus Solingen, Konrad-Adenauer-Straße 71, 42651 Solingen Um die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung erfüllen zu können und dem großen Medieninteresse gerecht zu werden, konnten Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal zu diesem Termin diese den Anforderungen entsprechenden Räumlichkeiten von der Stadt Solingen zur Verfügung gestellt bekommen.

