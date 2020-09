Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal - Fünf getötete Kinder in Solingen

Wuppertal (ots)

Solingen - In der Hasselstraße wurden am heutigen Tag (03.09.2020), gegen 14:00 Uhr, in einer Wohnung fünf tote Kinder aufgefunden. Die Polizei erreichte ein Notruf der Großmutter, die in Mönchengladbach wohnt und mit ihrer Tochter kurz zuvor in Kontakt stand. Nach ersten Erkenntnissen richtet sich der Tatverdacht gegen die 27-jährige Mutter der Kinder. Diese war bei Eintreffen der Polizei nicht in der Wohnung vor Ort. Sie warf sich um 13:47 Uhr am Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug und wird schwer verletzt im Krankenhaus behandelt. Bei den getöteten Kindern handelt es sich um drei Mädchen im Alter von 18 Monaten, zwei und drei Jahren sowie zwei Jungen im Alter von sechs und acht Jahren. Die Todesursache wird im Rahmen der Ermittlungen und einer Obduktion geklärt. Ein weiterer Sohn (11) war gemeinsam mit der Mutter bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof gefahren und von dort alleine weiter zu seiner Großmutter nach Mönchengladbach. Er befindet sich im sicheren Familienumfeld. In Begleitung von Oberbürgermeister Tim Kurzbach drückte Polizeipräsident Markus Röhrl vor Ort seine tiefe Bestürzung aus: "Das ist eine Tat, die mich sehr betroffen macht - und eine erschütternde Dimension." Die Polizei war mit mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen vor Ort und nahm umgehend die Ermittlungen nach den Umständen und Hintergründen der Tat auf.

