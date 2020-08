Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Aufgelaufene Brandmeldeanlagen

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 20.08.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:58 Uhr zu einem Einsatz " Brandmeldeanlagenalarm" im Ortsteil Altenvoerde alarmiert. Das Gebäude wurde geräumt und durch einen Atemschutztrupp auf Schadensmerkmale kontrolliert; jedoch konnte kein Auslösegrund ausfindig gemacht werden. Um 08:30 Uhr endete der Einsatz für die 8 Einsatzkräfte, die mit 5 Fahrzeugen vor Ort waren.

In den Nachmittagsstunden, rückte die Feuerwehr um 14:48 Uhr in den Ortsteil Oelkinghausen aus. In einem Industriebetrieb hatte ein Melder einer Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde durch die Einsatzkräfte kontrolliert, jedoch konnte keine Ursache der Auslösung ausfindig gemacht werden. Der Einsatz endete für die 8 Einsatzkräfte, die mit 4 Fahrzeugen vor Ort waren, um 15:14 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell