Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 19.08.2020, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen alarmiert. In der Zeit von 14:54 Uhr bis 15:08 Uhr ging es in die Südstraße zu einem ausgelösten Heimrauchmelder. Nach schnellem Erkunden war rasch festgestellt das dieser durch angebranntes Essen ausgelöst wurde. Die Wohnung wurde gelüftet und den Mietern wieder übergeben. Es rückten drei Fahrzeuge mit 8 Einsatzkräften aus. In der Zeit von 21:02 Uhr bis 21:20 Uhr ging es dann in die Peddinghausstraße zu einer unbekannten Rauchentwicklung. Nach kurzem Erkunden stand schnell fest, das es sich um ein Grillfeuer handelte. Kein Einsatz für die Feuerwehr. Dorthin rückten aus, die Hauptwache und der Löschzug Milspe-Altenvoerde mit 5 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell