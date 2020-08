Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldeanlage und Unterstützung Rettungsdienst

Ennepetal (ots)

Am Montag den 17.08.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 18:42 Uhr durch eine Brandmeldeanlage ins Industriegebiet Oelkinghausen alarmiert. Durch einen Überdruck in der Thermalölanlage kam es zu einem Produktaustritt aus der Anlage und dadurch zu einer Verrauchung in dem Gebäudeteil. Die Anlage wurde stromlos geschaltet, Anlagenteile abgeschiebert und druckentlastet. Der Gebäudeteil wurde belüftet und nach der Rückschaltung der Brandmeldeanlage an den Betreiber übergeben. Der Einsatz endete für die Einsatzkräfte der Hauptwache und der Löschgruppe Külchen um 20:00 Uhr. Um 23:27 Uhr sollte der Rettungsdienst unterstütz werden da eine hilflose Person im Waldbereich an der Kahlenbecker Straße gemeldet war. Die Person wurde allerdings direkt am Wegesrand vorgefunden dadurch benötigte der Rettungsdienst keine Hilfe. Der Einsatz endete um 23:47 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell