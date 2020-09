Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gefährliche Körperverletzung bei Streitigkeit

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 02.09.2020, kurz nach 18:00 Uhr, eskalierte eine Streitigkeit zwischen Bekannten in der Roßkamper Straße. Ein 29-jähriger Wuppertaler fuhr mit zwei Freunden (30 und 31, ebenfalls aus Wuppertal) zur Wohnanschrift eines Bekannten (33) und dessen Bruder (30, Wuppertal). Das Aufeinandertreffen artete schnell in einer Keilerei im Treppenhaus aus, in deren Zuge zunächst mit Fäusten, Tritten und einem Messer aufeinander losgegangen wurde. Darauf folgte ein Schuss mit einer PTB-Waffe in Richtung des 33-Jährigen. Nach der Abgabe des Schusses verließen die drei Männer das sechsgeschossige Mehrfamilienhaus und entfernten sich mit einem grauen Audi A4. Der Bewohner der Wohnung wurde ebenso rettungsdienstlich behandelt wie sein Bruder und anschließend im Krankenhaus weiter behandelt. Die Untersuchungen zu den genauen Abläufen und den Hintergründen sind durch die Kriminalpolizei aufgenommen. (jb)

