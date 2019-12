Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 08.12.2019

Goslar (ots)

Diebstahl

Am Samstag, 07.12.2019, gegen 12.15 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter in einem Einkaufsmarkt an der Zimmerstraße die Einkaufstasche einer 86jährigen Frau aus Seesen. Diese hatte ihre Tasche kurzfristig unbeobachtet in einem Einkaufswagen abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 100 Euro. (som)

Sachbeschädigung

Am Sonntag, 08.12.2019, gegen 05.25 Uhr, kam es nach einer Feier in Rhüden zwischen mehreren Gästen zu Streitigkeiten. In deren Verlauf wurde die Eingangstür des Hotels Zum Rathaus durch einen bislang unbekannten Mann beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100 Euro. (som)

Fischdiebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurden von bislang unbekannten Tätern an den Forellenteichen zwischen Lutter und Neuwallmoden ein Schleppnetz und Fische im Wert von etwa 7000 Euro entwendet. Eventuelle Zeugen, die gegen Mitternacht auf dem Gelände Personen oder verdächtige Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen oder Lutter unter den Rufnummern 05381/9440 bzw. 05383/328 in Verbindung zu setzen. (som)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell