Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw-Aufbruch in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Donnerstag, den 21.05.2020, gelangten unbekannte Täter im Zeitraum von 00.15 Uhr bis 09.15 Uhr in das Innere eines in Varel an der Straße 'An der Waldwiese', abgestellten Pkw. Die Täter zerstörten die Scheibe der Fahrertür und entwendeten aus dem Pkw eine Geldbörse.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 entgegen.

