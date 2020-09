Polizei Wuppertal

POL-W: W Motorradfahrer schwer verletzt - Unfallflucht - Polizei sucht nach Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (02.09.2020), gegen 21:15 Uhr, kam es in Wuppertal-Sonnborn zu einem Unfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Der 38-Jährige fuhr mit seiner Yamaha auf der Straße Sonnborner Ufer in Richtung Elberfeld. Dabei versuchte er einen Seat zu überholen. Beide Fahrzeugführer wechselten in der Folge mehrfach die Fahrspur. Eingangs einer Linkskurve verlor der Yamahafahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Pfosten. Anschließend rutschte er die Böschung zur Wupper herunter. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. Der Fahrer des weißen Seat Ateca entfernte sich in Richtung Friedrich-Ebert-Straße, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen waren beide Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

