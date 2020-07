Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Geparktes Motorrad im Lärchenweg beschädigt (19.07.2020)

Dauchingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Honda-Kraftrad, das am Sonntag im Lärchenweg abgestellt war. Ein Unbekannter beschädigte im Laufe des Tages den Seitenspiegel und das Kennzeichen der Honda CBR 250, die vor dem Anwesen Nummer 9 stand. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

