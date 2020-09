Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Von der Fahrbahn abgekommen und mehrfach überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 31.08.2020, gegen 08:00 Uhr, befuhr der verantwortliche Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B 39 in Fahrtrichtung Speyer. In Höhe des Neustadter Ortsbezirkes Geinsheim verlor der 31-Jährige aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam infolgedessen von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Acker. Durch die Erschütterungen erlitt der Fahrer, welcher sich alleine in seinem Pkw befand, leichte Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Betreuung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden, der Acker blieb dem ersten Anschein nach unbeschadet. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Kräften vor Ort. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn nur einspurig befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sebastian Mohra, Polizeioberkommissar

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell