Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - Schulwegüberwachung

Bad Dürkheim (ots)

Am 31.08.2020 wurde vor der Grundschule Friedelsheim/Gönnheim eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Zielrichtung war die Überprüfung der Gurtanlegepflicht und die ordnungsgemäße Kindersicherung. Die Verkehrsteilnehmer verhielten sich durchgängig vorbildlich. Daher wurden keine Verstöße festgestellt. Die Schulwegüberwachung wurde durch Eltern, Lehrer und Schüler positiv aufgenommen. Lediglich eine Passantin beschwerte sich darüber, dass die Polizei, anstatt an der Schule zu kontrollieren, doch besser für einen sicheren Schulweg in Gönnheim sorgen sollte. Dort seien die Bürgersteige montags mit Mülltonnen zugestellt und daher ein Hindernis für Kinder die nicht gefahrlos passieren könnten. Sie wurde diesbezüglich an die zuständige Verbandsgemeinde Wachenheim verwiesen.

