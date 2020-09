Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Mofafahrer unter Alkoholeinwirkung gestürzt

Bad Dürkheim (ots)

Am 31.08.2020 befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Mofa die L 525 von Ellerstadt in Richtung Gönnheim und kam dabei ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte in den Straßengraben und verletzte sich dabei leicht am Fuß. Sein Mofa wurde bei dem Sturz nicht beschädigt. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Mofafahrer starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Mofa-Schlüssel sichergestellt.

