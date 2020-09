POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Alkoholisierter BMW Fahrer verursacht Verkehrsunfall auf A6

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Eine 22-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr am 01.09.2020, um 00.35 Uhr, den mittleren von drei Fahrstreifen auf der A6 in Richtung Kaiserslautern. Zur gleichen Zeit fuhr ein 52-Jähriger mit seinem BMW von der Anschlussstelle Grünstadt auf die A6 auf. Dort wechselte er unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, wo er mit dem dort fahrenden Peugeot zusammenstieß. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 52-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemluftalkoholkonzentration von 1,6 Promille. Dem 52-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

