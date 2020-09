Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falsche Polizeibeamte

Haßloch (ots)

Erst am späten Sonntagabend (30. Aug 200, 23:30 Uhr), dann erneut am Montagnachmittag (31. Aug: 2020, 15:30) Uhr haben sich Betrüger am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben. Es gelang ihnen bei zwei 60 und 84 Jahren alten Haßlochern Bankdaten und Informationen zu Vermögensverhältnissen zu entlocken. Zu einem Schaden ist es bislang nicht gekommen. Die Polizei Haßloch warnt vor Anrufen, bei denen sich angebliche Beamte nach den finanziellen Verhältnissen erkundigen. Bei bestehenden Zweifeln sollte das Gespräch beendet und die örtliche Polizeidienststelle zurate gezogen.

Rückfragen bitte an:

