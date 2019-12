Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 20

Grimmen (ots)

Am heutigen Morgen (23.12.2019) ereignete sich auf der Autobahn 20 ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden.

Gegen 05:25 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann aus der Gemeinde Splietsdorf mit seinem PKW Audi die oben genannte Autobahn in Fahrtrichtung Stettin. Auf Höhe der Einfahrt zum Parkplatz Riedbruch fuhr der PKW Audi aus bislang ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden PKW Renault auf. In der Folge erlitten der 56-jährige Fahrer des PKW Renault und seine 22-jährige Beifahrerin, die in Stralsund wohnhaft sind, schwere Verletzungen. Beide wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Der 73-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Greifswald gebracht.

Sowohl der PKW Audi als auch der PKW Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Grimmen wurden außerdem auslaufende Betriebsstoffe gebunden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme waren ein Streifenwagen vom Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen, drei Rettungswagen, ein Notarztwagen und die Freiwillige Feuerwehr Grimmen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell