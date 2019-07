Polizei Dortmund

POL-DO: Mann verschanzte sich auf einem Baukran - Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Dortmunder Polizei und des Rettungsdienstes beschäftigte ein zunächst unbekannter Mann in der Nacht zum Sonntag (21.07.2019), nachdem er auf einen Baukran in der Dortmunder Innenstadt geklettert war.

Gegen 00.30 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Einsatzleitstelle der Polizei und gaben an, ein Mann sei auf den Ausleger eines ca. 40 Meter hohen Baukranes an einer Baustelle an der Katharinenstraße in der Dortmunder Innenstadt geklettert und befinde sich in akuter Lebensgefahr.

Bereits kurz darauf traf der erste Streifenwagen der Polizei an der Baustelle ein. Tatsächlich befand sich die Person auf dem Kranausleger und schrie fortwährend in einer fremden Sprache. In gebrochenem Deutsch rief er unter anderem, dass seine "Kinder weg seien", suizidale Absichten konnten daher nicht ausgeschlossen werden.

Mehrere Kontaktversuche mit dem Mann verliefen zunächst erfolglos. Die Polizei sperrte den Bereich um den Baukran weiträumig ab und versuchte weiterhin, den Mann von seinem Vorhaben abzubringen. Kurz vor 03.00 Uhr schließlich waren die Einsatzkräfte erfolgreich, der Mann ließ sich von den Höhenrettern der Dortmunder Feuerwehr wieder sicher nach unten geleiten. Der Mann befindet sich mittlerweile in stationärer ärztlicher Behandlung.

