Polizei Dortmund

POL-DO: Hündin auf der Autobahn unterwegs - Polizei verhindert Schlimmeres

Dortmund (ots)

Eine Hündin ist am Freitagmorgen (19.7.) ihrer Besitzerin entlaufen und war auf der A 45 bei Schwerte unterwegs. Polizeibeamte konnten die Flüchtige stellen, bevor Schlimmeres passierte - auch mit Unterstützung hilfsbereiter Verkehrsteilnehmer.

Demnach war der Australian Shepherd unangeleint mit seiner Besitzerin auf einem Wanderweg unterwegs, als er unerwartet davonlief. Gegen 8.25 Uhr befand sich die Hündin dann, nahe der Anschlussstelle Schwerte-Ergste, auf der Fahrbahn der A 45. Die Polizei erhielt in der Folge mehrere Anrufe besorgter Verkehrsteilnehmer.

Die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei konnten die Hundedame schließlich mit der Hilfe mehrerer Verkehrsteilnehmer umstellen - sie war unter einen im Rückstau stehenden Lkw geflüchtet. Den Verkehr hatten sie vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gestoppt. Bevor sie das Tier jedoch einfangen konnten, biss es in der entstandenen Aufregung zwei Beamten in die Hand und verletzte sie leicht.

Beide blieben jedoch dienstfähig und konnten die Hündin schließlich der Besitzerin übergeben.

