Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190404 - 381 Frankfurt-Ostend: Raschelndes Gebüsch

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von Dienstag (02.04.2019) auf Mittwoch (03.04.2019) hat die Frankfurter Polizei drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen.

Kurz nach Mitternacht fielen einem 37-jährigen Mann in der Ferdinand-Happ-Straße drei Männer auf, welche sich auffällig umsahen. Kurz darauf konnte er Aufbruchsgeräusche wahrnehmen. Sofort wählte er die 110. Die kurz darauf eintreffende Polizei konnte dort in der Straße zwei Männer antreffen und nahm diese fest. Während der Festnahme vernahmen die Beamten ein Rascheln. Als sie im Gebüsch nachsahen, fanden sie den dritten im Bunde; sowie unter anderem mehrere Handschuhe, Hebelwerkzeug und ein Rucksack.

Die drei Tatverdächtigen, 29, 31 und 37 Jahre alt, wurden mitsamt den sichergestellten Gegenständen auf das Revier verbracht. Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen hat, da er nicht befugt ist in das Schengengebiet einzureisen.

Nach bisherigen Ermittlungen haben die drei Männer in eine naheliegende Firma in der Hanauer Landstraße eingebrochen und sind ohne Diebesgut wieder geflohen.

Die drei mutmaßlichen Täter mussten nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell