POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 16.10.2019

PKW zerkratzt

In der Zeit zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 13:00 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter einen in der Straße "Im Steinkamp" in Peine abgestellten Audi A 4 Avant. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Verkehrsunfall fordert vier Verletzte

Am Dienstag, um 13:50 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung B 65/ B 444 "Feuerwehrkreuzung" in Peine ein Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger PKW-Fahrer aus Harsum befuhr die B 65 aus Richtung Rosenthal kommend und wollte geradeaus in Richtung Peine weiterfahren. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Hannover befuhr die B 444 aus Peine kommend und wollte nach links auf die B 65 in Richtung Klinikum abbiegen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der PKW.

Beide Fahrer gaben bei der Unfallaufnahme an, bei Grünlicht gefahren zu sein.

Der 76-Jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer, der 30-Jährige sowie seine Mitfahrerin leicht verletzt. Alle Beteiligte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

