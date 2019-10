Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 16.10.2019

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallfluchten

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 11:50 Uhr, ereignete sich in der Straße "Am Pfingstanger" in Salzgitter-Bad ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein-oder Ausparken aus einer Parklücke gegen einen abgestellten VW Golf Plus. Der Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro, zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Bad, Telefon 05341/ 8250, in Verbindung zu setzen.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am vergangenen Freitag, gegen 17:30 Uhr, an der Kreuzung Peiner Straße/ Gesellensteig in Salzgitter. Eine 34-jährige PKW-Fahrerin aus Lengede befuhr die Peiner Straße aus Richtung Ludwig-Erhard-Straße und musste an der Kreuzung zur Straße "Gesellensteig" an der rotlichtzeigenden Ampel warten. Der Fahrer des vor ihr stehenden PKW habe unvermittelt den Rückwärtsgang eingelegt und sei gegen die Front ihres PKW gefahren. Als die Lengederin ausgestiegen war, um den Fahrer anzusprechen flüchtete dieser in Richtung Salzgitter-Salder.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 35-40 Jahre alt, dunkelhaarig, dunkle Augen, südeuropäisches Aussehen.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen oder grauen VW Passat oder vergleichbares Modell gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt, Telefon 05341/ 18970, in Verbindung zu setzen.

Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, um 12:05 Uhr, auf der L 494 zwischen Nettlingen und Nordassel. Ein 59- jähriger PKW- Fahrer aus Salzgitter verlor aus noch unbekannten Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend frontal gegen einen Straßenbaum. Der Salzgitteraner wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in einen Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die L 494 komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 63.000 Euro.

