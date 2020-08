Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auto gleich zwei Mal beschädigt

Haßloch (ots)

Von Mittwochabend bis Sonntagmittag (26.-30. Aug 2020) parkte der rote Fiat 500 in der Ohliggasse in Haßloch. Gleich zwei Schäden stellte die 52-jährige Besitzerin an ihrem Auto fest. Ein Streifschaden an der hinteren Stoßstange sowie Kratzer auf der rechten Seite waren zu beklagen. Die Polizei Haßloch geht von zwei einzelnen Vorfällen aus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000,-EUR beziffert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



