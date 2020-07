PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Bad Schwalbach (ots)

Am 01.07.2020 gegen 00:05 Uhr unterzog die Polizei in Taunusstein einen 18-jährigen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Im Laufe der Maßnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss vom Drogen stand, da drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden. Im Anschluss an die Kontrolle wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Durchsuchung des Pkw förderte entsprechende Utensilien samt Cannabis-Anhaftungen zu Tage. Die Gegenstände wurden sichergestellt und gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

