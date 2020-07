PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Schwalbach (ots)

Am Dienstag, den 30.06.2020, kam es gegen 20:08 Uhr in der Taunusstraße in Idstein-Walsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt und zwei Gartenzäune beschädigt wurden. Eine 50-jährige Idsteinerin fuhr, ersten Ermittlungen zufolge, mit ihrem Chevrolet in der Taunusstraße rückwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Heck des Pkws gegen zwei Grundstücksumzäunungen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Da bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

