Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein Reken - Radfahrerin leicht verletzt

Reken (ots)

Beim Beschleunigen hat eine Autofahrerin am Donnerstag in Klein Reken die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, kam von der Fahrbahn ab und streifte eine Radfahrerin. Die 20-jährige Rekenerin hatte gegen 07.40 Uhr die Straße Alter Landweg mit ihrem Wagen in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße befahren, als es zu dem Unfall kam. Dabei erlitt eine 18-jährige Radfahrerin aus Reken leichte Verletzungen; ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 750 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell