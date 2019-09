Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Vordach beschädigt

Raesfeld (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro hat ein Lkw-Fahrer am Donnerstag in Raesfeld angerichtet. Der Unbekannte war gegen 08.30 Uhr auf der Weseler Straße unterwegs und steuerte sein Fahrzeug so dicht an einem Gebäude vorbei, dass er das Vordach eines Geschäftes beschädigte. Nach Zeugenangaben war der Wagen in einer Kurve einem entgegenkommenden Lkw ausgewichen und deshalb auf den Bürgersteig geraten. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell