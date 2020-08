POL-PDNW: Schwerer Raub in Haßlocher Supermarkt

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Schwerer Raub in Haßlocher Supermarkt

Zwei Angestellte eines Supermarktes im Osten von Haßloch fingen heute kurz nach 05:00 Uhr mit ihrer Arbeit im Markt an. Beim Betreten des Marktes durch eine Angestellte näherte sich ihr ein unbekannter Mann. Der Mann bedrohte sie mit einem Messer. Er forderte sie, unter Vorhalt des Messers, auf in den Markt zu gehen und ihm das vorhandene Bargeld auszuhändigen. Im Markt stießen sie auf den zweiten Mitarbeiter, der ebenfalls unter Vorhalt des Messers aufgefordert wurde mitzukommen. Im Markt entnahm der Täter aus einem Wertgelass mehrere tausend Euro und flüchtete zu Fuß über den Parkplatz in unbekannte Richtung. Der Täter wird als männlich, ca. 180 cm groß, mit schwarzer Oberbekleidung und schwarzen Handschuhen, beschrieben. Die Angestellten blieben körperlich unverletzt.

