Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Grünstadt-Asselheim, Weinstraße - 31.08.2020, 18:00 Uhr (ots)

Eine 51-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Weinstraße in Asselheim und wollte nach links in die Schlossstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden PKW, der mit 3 Personen besetzt war. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem die drei Insassen (60, 44 und 5 Jahre alt) des entgegen kommenden PKW verletzt und ins Krankenhaus verbracht wurden. Die Verursacherin will heute einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden wird auf über 20.000EUR geschätzt.

