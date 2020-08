Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200828-2: Diebstahl von EC-Karte - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (27. August) die EC-Karte einer Seniorin gestohlen und damit einen hohen Geldbetrag abgehoben.

Die 77-jährige Seniorin befand sich gegen 12:00 Uhr auf dem Brühler Markt, um dort einzukaufen. Zunächst hob sie an einem Bankautomaten Geld ab, bevor sie im Anschluss in einen Supermarkt ging. Dort sprach sie ein ihr unbekannter Mann an und fragte sie nach dem Preis eines Produktes. Auffällig war, dass er trotz der Corona-Auflagen dicht an die Seniorin herantrat. Als die Frau einige Zeit später ihre eigenen Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse fest. Der Unbekannte war circa 50 Jahre alt, schlank und hatte einen Oberlippenbart. Er sprach Deutsch mit Akzent. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder der tatverdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell