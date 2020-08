Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200828-1: Räuber mit heftiger Gegenwehr in die Flucht geschlagen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei erhielt Kenntnis von einem verletzten Mann. Er gab an, von einem bewaffneten Täter angegangen worden zu sein, den er in die Flucht schlug.

Der 53-Jährige saß eigenen Angaben zufolge am Donnerstag (27. August) um 04:50 Uhr auf der Bestuhlung einer bereits geschlossenen Bar am Kronenweg. Ein Unbekannter, der sich ihm aus Richtung des Kronenkiosks näherte, zückte ein großes Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 53-Jährge griff in die Klinge des Messers und setzte sich mit Tritten und Schlägen zur Wehr, wonach der Angreifer in unbekannte Richtung flüchtete. Bei der Abwehr verletzte sich der 53-Jährige, der selbst die Rettungskräfte alarmierte. Nach der Erstversorgung kam er ins nahegelegene Krankenhaus, wo Polizeibeamte ihn zum Tathergang befragten.

Der Täter ist circa 1,70 Meter groß und von korpulenter Statur. Er hatte dunkle Haare und war nach Angaben des Verletzten osteuropäischen Aussehens.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch unter Telefon 02233 52-0 zu melden.

Die Polizei rät, sich bei Angriffen mit oder ohne Waffen möglichst nicht selbst in Gefahr zu begeben und sich eher passiv zu verhalten. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell