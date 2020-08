Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200827-3: Zeugin vereitelte einen Ladendiebstahl - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Zeugin bemerkte eine Frau, die sich nach einem Einkauf an der Auslage eines Verbrauchermarktes bediente und sprach diese an, worauf die Ertappte mit ihrem Wagen flüchtete. Sie rechnete jedoch nicht mit dem Wissen eines Bezirksdienstbeamten.

Die Zeugin (59) stand am Mittwoch (26. August) um 11:45 Uhr zusammen mit der späteren, vermeintlichen Ladendiebin (47) hintereinander an einer Kasse eines Verbrauchermarktes in der Peter-Achnitz-Straße an. Später, beim Verlassen des Ladens, fiel der Zeugin auf, dass die Dame zunächst an der Kasse Waren zahlte, den Laden verließ und von der vor dem Laden aufgestellten Aktionsware Dinge entnahm und zu ihrem Wagen brachte. Darauf angesprochen, hinterließ die Ertappte die Waren auf dem Parkplatz, stieg in ihren Opel Corsa und fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen der Flüchtenden und informierte neben der Marktleiterin auch die Polizei. Dem ortskundigen Bezirksdienstbeamten war das Kennzeichen bekannt und auch, um wem es sich bei der Flüchtigen handelte. Diese Anschrift suchte er auf und traf tatsächlich auf den Fluchtwagen und die 47-jährige Frau, die zuvor im Markt war. Sie machte Angaben zur Sache, die in einem eingeleiteten Verfahren wegen versuchten Diebstahls von der Kriminalpolizei in Bergheim geprüft wird. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (bm)

