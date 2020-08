Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200827-2: Mitarbeiter einer Firma schreckten Einbrecher auf - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mehrere Mitarbeiter erschienen morgens zu Arbeitsbeginn in einem metallverarbeitenden Betrieb und sahen drei Einbrecher, die in einem weißen Transporter vom Gelände flüchteten. Die Polizei hofft auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Am Mittwochmorgen (26. August) trafen mehrere Arbeitnehmer gegen 05:45 Uhr in ihrer Firma mit Sitz in Liblar auf der Behrensstraße ein. Plötzlich und völlig unerwartet für sie sprang ein Unbekannter aus einem anfahrenden, weißen Transporter aus, schob ein Zaunelement beiseite, stieg zurück in den Wagen, der dann in unbekannte Richtung davonfuhr.

Ersten Ermittlungen zufolge betraten drei Täter das Gelände und hebelten ein Küchenfenster einer benachbarten Fertigbaufirma auf. Von dort ging das Trio in den Werkstattbereich und entwendete mehrere gebrauchsfertige Starkstromkabel mit einer Länge von jeweils 25 Metern sowie zwei Bohrhämmer. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Der aussteigende Beifahrer wurde als sehr klein und von dünner Statur beschrieben. Er war mit einer dunklen Hose, einem grauen Kapuzenpullover und einer Jacke bekleidet. Er hatte mittellange, dunkle Haare. Seine beiden Mittäter konnten von den Zeugen nicht beschrieben werden.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell