Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200826-3: Einbrecher stahlen nach Einbruch den Wagen einer Frau - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Dieser Fall des sogenannten "Homejacking" beschäftigt die Ermittler des Kriminalkommissariates 13 in Hürth. Außerdem rät die Polizei zum Abschließen von Haus- oder Wohnungseingangstüren.

In der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 05:30 Uhr gelangten Unbekannte in der Nacht von Montag (24. August) auf Dienstag (25. August) in die Wohnung einer 27-jährigen Frau und einem 30 Jahre alten Mann.

Ersten Erkenntnissen zufolge kehrte die Frau um 23:30 Uhr zurück zur Wohnanschrift in der Hochstraße und parkte ihren Wagen, einen weißen Nissan Juke mit Bergheimer Kennzeichen, etwa 200 Meter entfernt in der Hermann-Guhl-Straße. Dort bemerkte die 27-Jährige drei Personen, die offenbar mit einem Wagen aus Leverkusen unterwegs gewesen sind und sich dort in der Nähe des Waldgebietes aufhielten. Sie ging ohne weiteren Gedanken daran ins Wohnhaus, stellte im Esszimmer ihren Rucksack ab und ging zu Bett. Gegen 05:30 Uhr kehrte ihr Lebensgefährte (30) zurück nach Hause und bemerkte das Fehlen ihres Schlüsselbundes. Am Morgen dann die große Überraschung: Der Rucksack fehlte im Esszimmer und der von der Frau abgestellte Wagen stand nicht mehr auf dem Parkplatz. Er war offenbar gestohlen worden. Bei näherem Hinsehen bemerkten hinzugerufenen Polizisten Schleifspuren am Türblatt der Wohnung. Alles deutet darauf hin, dass die Unbekannten ein spezielles Werkzeug benutzten, das ein Öffnen unverschlossener Türen zumindest vereinfacht.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth ist für Zeugenhinweise, auch hinsichtlich einer möglichen Beteiligung des Trios aus Leverkusen, unter Telefon 02233 52-0 erreichbar.

Die Polizei gibt zu bedenken, dass eine lediglich ins Schloss gefallene Tür kein Hindernis für geübte Täter darstellt. Sie rät aus diesem Grunde dazu, vor dem Zubettgehen Wohnungs- oder Haustüren abzuschließen, um ein unberechtigtes Eindringen zu verhindern. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell