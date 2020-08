Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200826-2: Amazon - Pakete (19) im Grünstreifen gefunden - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bürgerinnen und Bürger aus dem Bereich Badorf werden gebeten, nicht ungeduldig auf ihre Sendung zu warten: Die Zustellung kann sich auf unbestimmte Zeit verzögern.

Polizisten erhielten am Dienstagmorgen (25. August) gegen 09:30 Uhr den Hinweis zu einem Paketfund in der Steingasse in Badorf. Mitarbeiter des Grünflächenamtes hätten an dieser Straße eine Vielzahl von Amazon-Paketen bei Mäharbeiten aufgefunden. Die Pakete befanden sich in einem geschlossenen Transportcontainer (grün). Da ein Verantwortlicher nicht erreicht werden konnte, luden die Beamtinnen die 19 Pakete unterschiedlicher Größe und Gewicht (siehe Bild) in den Streifenwagen und fuhren mit der Fracht zur Sicherstellung ihre Polizeidienststelle in Brühl an. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Transportcontainer bei Umladearbeiten schlichtweg vergessen worden ist. Der Versandhändler erhielt Kenntnis von der Fundsache. Die Ermittlungen zum beauftragten Subunternehmen, beziehungsweise zu den einzelnen Adressaten dauert an.

Hingewiesen sei noch darauf, dass diese Pakete von den Bestellern nicht bei der Polizei abgeholt und von den Beamten an sie ausgehändigt werden können! (bm)

