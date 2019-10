Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Hinte - Unfallflucht

Ein blauer VW Multivan ist am Donnerstagabend in Hinte beschädigt worden. Ein unbekannter Radfahrer stieß zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr gegen den Wagen, der an der Hans-Böckler-Allee am Straßenrand geparkt war. Der Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf den Radfahrer unter Telefon 04931 9210.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell